Debido al estado de ánimo y problemas de salud, la exmandataria, Jeanine Áñez, habría dejado de alimentarse, según informó la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), Amparo Carvajal, la expresidenta está en huelga de hambre dentro de la celda que ocupa en la cárcel para mujeres de Obrajes.

En contacto con radio Fides, Carvajal indicó que la situación que atraviesa la exautoridad es devastadora ya que habría perdido las ganas de seguir adelante.

“Esta en huelga de hambre porque está en un estado de aislamiento, no quiere comer, se cuestiona e para qué. He salido muy deprimida al verla a ella, intenté reanimarla y me decía ¿para qué? Y eso significa que no le interesaba vivir”, precisó.

La representante de DD.HH solicita que la exmandataria se defienda de todos los procesos en libertad y que se respete la preferencia que goza Áñez de someterse a un juicio de responsabilidades si es que así lo determina la Asamblea Legislativa.

LA PAZ