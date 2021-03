La candidata a la alcaldía por la Agrupación Jallalla, Eva Copa, se refirió este miércoles a las versiones que buscan involucrarla en el accidente de ayer en la Universidad Pública de El Alto (UPEA) en el que murieron siete jóvenes estudiantes tras la ruptura de una baranda en el quinto piso y exigió respeto a las familias dolientes.

“Lamento mucho ese tipo de actitudes, primero me atacan (diciendo) que me financia la embajada americana, luego me vinculan a un gobierno al que hice frente con la Asamblea y con mi pueblo, ahora me quieren involucrar en esto. Les digo a todos de corazón como madre y alteña, basta de acoso y que cese la violencia, si lloro no es por debilidad, es por bronca y rabia”, aseveró la exsenadora del Movimiento Al Socialismo (MAS) con la voz cortada.

Copa denunció que, tras el trágico hecho acaecido ayer en la UPEA, fue víctima de ataques por parte de un grupo de personas que busca involucrarla en el accidente a pocos días de las subnacionales.

“Yo les pido que por respeto a las familias que han perdido a sus seres queridos no hagan política con la pérdida irreparable de esos jóvenes”, acotó.

LA PAZ