La mañana de este martes salió a la luz en redes sociales un audio atribuido a la alcaldesa interina de la ciudad de Santa Cruz, Angélica Sosa, en el cual pide a los funcionarios que no hacen campaña para apoyarla en su aspiración al sillón edil presentar su renuncia.

“Voy a pedir que mañana me presenten todos su renuncia porque quien no quiera andar a mi ritmo… Hoy he estado en seis barrios de 10 personas en cada barrio y a mí (cita el nombre de un funciono) me decía que así le dijeron. Nadie me explica por qué me hacen esta tomada de pelo, que me hagan trabajar 14 horas para ver a 10 personas por barrio”, manifiesta la interina aparentemente reprochando a los funcionarios.

En el audio atribuido a la candidata por Santa Cruz Para Todos (SPT), se emplaza a los funcionarios mostrar lealtad por el exalcalde Percy Fernández a quien ella reemplaza y pidió que se trabaje con ella.

“Es mejor que ahora pelen capucha los que están a mi lado y los que no están, y los que quieren irse con Jhonny, tienen la libertad, porque realmente me siento traicionada. Yo pido un esfuerzo común a todos, de lealtad al alcalde Percy Fernández y un esfuerzo de trabajo, no voy a admitir más peros”, dice.

Asimismo, se oye claramente exigir a cada colaborador trasladarse a las unidades vecinales para ganar votos a su favor y anuncia la habilitación de un chat para que se reporte con evidencias fotográficas el seguimiento a la campaña rumbo a las subnacionales de marzo.

