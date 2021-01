El presidente de la Asociación de Gobiernos Autónomos Municipales Chuquisaca (Agamdech), Vladimir Flores, puso hoy en evidencia la complicada situación por la que atraviesan diferentes regiones del departamento a raíz de la pandemia del Covid-19 y la falta de recursos económicos para afrontar el rebrote del virus.

“Los municipios no hemos tenido liquidez (…) saldos, caja y bancos no tenemos exceptuando algunos programas de los cuales no se puede gastar fácilmente los recursos por no ser factibles, entonces pedimos al gobierno la inyección de fondos Covid para poder encarar el rebrote en los municipios”, aseveró.

El último reporte del Ministerio de Salud, da cuenta de 88 nuevos casos de la enfermedad elevando la cifra departamental a 10.099 infectados y 547 decesos.

CHUQUISACA