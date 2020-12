El ministro de Justicia, Iván Lima, se refirió este martes a la controversia que envuelve al ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Wilson Cáceres, quien en los últimos días fue criticado por designar a su pareja como jefa de gabinete de la institución, la autoridad sostuvo que si existe algún error “es mejor dar un paso al costado”.

Lima aseveró que el gobierno debe dar una señal clara en torno a la justicia y a la “cero tolerancia a la corrupción”, para respetar los procesos que correspondan, en este sentido indicó que envió una carta al ministro Cáreces pidiendo una explicación sobre las denuncias conocidas en medios de comunicación.

“Le he mandado una carta, espero que me la responda porque no me hace sentido lo que ha estado respondiendo a los medios y eso es grave (…) no creo que sea justo para el pueblo boliviano que tengamos un escenario en que los empleados públicos tengamos que estar dando explicaciones en la prensa y más esas explicaciones que no convencen a nadie, el que explica se complica y si realmente te has equivocado lo mejor es dar un paso al costado”, manifestó la autoridad en entrevista con El Café de la Mañana de radio Fides.

“No tiene sentido en política dañar a todo un movimiento por un error que has cometido, los hombres públicos no pueden equivocarse”, agregó.

El pasado fin de semana, mediante un comunicado el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras informó que “se procedió a la desvinculación de la señora Fabiola Yenny Gutiérrez Domínguez, con lo cual reafirmamos nuestro compromiso con la transparencia en la gestión pública”, la ahora exfuncionaria que demandó la renuncia de varios servidores públicos de la institución fue identificada como la pareja sentimental de Cáceres.

