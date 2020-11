Esposas de los policías del bloque de la Asociación Nacional de Suboficiales, Sargentos, Cabos y Policías (Anssclapol) del departamento de Potosí se declararon este miércoles en estado de emergencia y anuncian movilizaciones en caso de hallar indicios de persecución contra los uniformados.

La representante de las esposas de los policías, María Angélica Churata, recordó a las autoridades que varios uniformados perdieron la vida a causa de su labor en medio de la pandemia del Covid-19.

“Por los muertos (en filas policiales) que ha habido el año pasado nadie dice nada, lamentablemente el MAS está haciendo lo que quiere, me parece que ese partido no conoce la justicia, no hay quien diga algo por los fallecidos no solamente en la movilización, también en la pandemia ¿Eso es justicia?”, manifestó la representante.

Churata advirtió que, en caso de seguir los cambios injustificados, persecución y otros, se movilizarán a nivel nacional.

“Estamos en emergencia, ya habíamos hablado las representantes a nivel nacional, si hay atropello contra nuestros esposos o coroneles nosotras vamos a estar”, agregó a tiempo de indicar que esperarán instrucciones de su máxima representante Ruth Nina.

POTOSÍ