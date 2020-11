En las últimas horas salió a la luz un audio que Gabriela Zapata habría mandado al exministro de Gobierno, Arturo Murillo, solicitando ayuda ya que temía que su expareja, Evo Morales, atente contra su vida.

“Señor ministro, recurro a usted porque yo tengo mucho miedo de que el señor Evo Morales me mate. Lo he conocido el 2002 cuando yo tenía 16 años (…) era parte de las juventudes del MAS y (Morales) me saca de mi casa, he dejado el colegio en esa época, me hizo dejar el colegio”, afirma el audio revelado por el periódico El Deber.

Según declaración de Zapata, el exmandatario no le permitía ir al colegio ni acceder a cualquier tipo de educación, aseveró además que la alejaron de su familia y sufrió agresión.

“Este señor era un hombre sumamente violento, me ha golpeado muchas veces e incluso llegó a romperme la nariz”, sostuvo.

La expareja de Morales indica que el año 2007 dio a luz a un bebé que fue reconocido por el exmandatario.

“Él se ha encargado del reconocimiento de ese bebé porque yo no lo he tenido en una clínica señor ministro, lo he tenido con los médicos cubanos, él se ha encargado de hacer el registro y lo reconoció en junio del 2007”, explicó a tiempo de destacar que Morales expresaba su molestia por el pago de pensiones.

En 2008 habrían obligado a Zapara realizar un viaje al vecino país de Chile, durante su salida de Bolivia “le quitaron al niño”.

“Me dice que él iba a encargarse, que iba a ver el tema de la salud, desde esa ocasión yo nunca más he vuelto a ver al niño y vuelve a tener el control absoluto sobre mí, a raíz de ese problema y de todo lo que ha pasado con el niño me cita y me dice que me va a dar una gerencia”, agregó refiriéndose a las empresas para las cuales trabajó.

