El exdirigente minero y actual candidato a primer senador por Oruro del Movimiento Al Socialismo (MAS), Miguel Pérez Sandóval, aseveró que su tienda política respetará los resultados de las elecciones el próximo 18 de octubre e indicó que se pidió a nivel nacional no convulsionar el país.

“No vamos a convulsionar, no vamos a provocar, que el pueblo defina en base a urnas y la democracia que es lo que se quiere (…) si hay una segunda vuelta nosotros a nivel nacional estamos socializando para que no haya convulsión porque el pueblo quiere democracia”, aseveró a tiempo de indicar que el MAS Oruro contempla también una posible segunda vuelta. “Para nosotros estamos en primer lugar, pero no hay que confiarnos”, agregó.

FIDES ORURO