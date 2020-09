Óscar Ortíz, informó este lunes en conferencia de prensa que el Gobierno nacional lo retiró del cargo de ministro de Economía, según indicó, existieron diferencias por políticas que la gestión transitoria pretende asumir.

“Yo no he renunciado, aunque desarrollaron una campaña informativa falsa, seguramente para presionarme. Me parece una forma indigna de actuar, pero de todas maneras entiendo que han decidido designar a otra persona, por lo cual he decidido venir a dejar limpio mi escritorio y terminar con los últimos papeles”, sostuvo a los periodistas.

El sábado 26 de septiembre, Ortíz aseveró a los medios de comunicación que no presentó su renuncia al cargo que funge, con las declaraciones la autoridad pretendía poner fin a los rumores que vaticinaban la salida del empresario del Gabinete de Ministros.

El pasado 7 de julio, Oscar Ortiz, fue posesionado como nuevo Ministro de Economía y Finanzas Públicas tras la salida del Gobierno de José Luis Parada.

FIDES LA PAZ