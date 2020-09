El candidato a la presidencia por Libres21, Jorge Tuto Quiroga, aseveró este lunes que su posible dimisión a la candidatura a la presidencia se encuentra descartada e indicó que no pactará con alianzas de cara a las elecciones del próximo 18 de octubre.

“Aquí estoy totalmente, no me rindo, no descanso, no renuncio, la prueba está en la Corte Interamericana donde siete años hicimos la lucha (…) las alianzas se tenían que inscribir el mes de febrero, la gente debe votar tomando en cuenta lo que está en juego”, sostuvo en entrevista con el programa El Café de la Mañana de radio Fides.

El aspirante a la presidencia indicó que su objetivo es evitar que el Movimiento Al Socialismo (MAS) retorne al poder.

