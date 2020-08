La mañana de este sábado el viceministro de Régimen Interior, Javier Issa, aseveró que el hombre de apellido Meneses, que según redes sociales y varios medios de comunicación es el padre de la presunta pareja sentimental del expresidente, Evo Morales y que cuenta con procesos pendientes por narcotráfico, no es el progenitor de la joven.

“No es cierto, el señor no es quien se indica en las redes sociales, si es un señor Meneses pero no es el papá de Nohemí (…) es otra persona y el padre de Nohemí no lleva el nombre que está circulando en redes sociales”, sostuvo la autoridad en contacto con radio Fides a tiempo de explicar que por cuestiones investigativas no se puede revelar cuál es el verdadero nombre del progenitor de la joven.

“Es un homónimo, no sería esta persona pero se están realizando las investigaciones, los avances previos que se tienen aparentemente indican que no sería la misma persona”, enfatizó.

Al momento se desconoce el paradero de los padres y de la familia de Nohemí, excepto de su hermana Gladys Meneses, quien se encuentra con detención domiciliaria en la ciudad de La Paz.

La jornada pasada, el español, Alejandro Entrambasaguas, reveló mediante sus redes sociales una serie de documentos que indican que Pastor Meneses Acuña, contaba con un arraigo por narcotráfico desde el 2013, razón por la cual no podía salir de Bolivia, tal persona fue presentada por el periodista de OK Diario como el padre de Nohemí Meneses.

FIDES LA PAZ