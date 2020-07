El director distrital de Educación de Poroma en el departamento de Chuquisaca, Juvencio Alí, aclaró este sábado que las labores educativas en el municipio se reiniciarán desde el próximo lunes 20 de julio bajo la modalidad a distancia, descartando clases semipresenciales para cautelar la salud de los maestros y estudiantes ante la pandemia por el coronavirus.

El funcionario explicó que la modalidad virtual disponible según el decreto 4260 no podrá ser implementada (por el momento) ya que factores económicos y la falta de acceso a herramientas tecnológicas lo limitan.

“Por las condiciones precarias que contamos en nuestro municipio, la modalidad virtual no es posible llevar, no porque los maestros no estén preparados, no porque los maestros no quieran llevar, sino por las condiciones, por las características particulares de nuestro municipio y más que todo por la extrema pobreza que caracteriza Poroma nos es imposible difícil llevar adelante la educación virtual”, dijo la autoridad distrital.

Así mismo señaló que se entregarán cuadernillos, cartillas y material necesario para el desarrollo curricular bajo la modalidad a distancia, además confirmó que se cuentan con los insumos de bioseguridad para evitar cualquier contagio en el distrito educativo.

“Es una satisfacción para nosotros tener los medios necesarios para que se desplace nuestro personal docente, se ha adquirido y nos han entregado barbijos y jabón en gel para todo el personal y todos los estudiantes”, aseveró.

Alí indicó que el reinicio de clases a distancia fue una determinación asumida en consenso con autoridades del COEM local, directores de núcleos educativos y la dirigencia sindical del magisterio.

RADIO LOYOLA