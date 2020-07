La Gobernadora de Cochabamba, Esther Soria, confirmó este jueves que se reunió con los “autoconvocados” de la zona sud de Cochabamba que protagonizan los bloqueos en el botadero de K´ara K´ara, sin embargo dijo no recordar que su persona haya hecho mención sobre la posible inexistencia del Covid-19.

“Realmente no entiendo cuál es el afán del nivel central o de algunas autoridades que siguen pidiendo mi renuncia, yo creo que Cochabamba quiere que demos solución y como Gobernación lo estamos haciendo”, expresó a tiempo de afirmar que cree en la existencia del Coronavirus.

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Municipalidades de Bolivia (AMB) y concejal del municipio de Cercado por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Rocío Molina Travesí, mediante una carta abierta le pidió retirarse del cargo y “dejar el puesto a alguien que se preocupe”.

“Señora Gobernadora, usted ha dejado de servir a los cochabambinos y, en lugar de ello, nos falta el respeto, como se burla de nuestros muertos. Váyase, señora Gobernadora, váyase, y deje el puesto a alguien que se preocupe por nosotros. No diga nada más. Simplemente, váyase”, indica parte del documento de Molina.

La mañana de hoy se conoció en redes sociales un audio en el que presuntamente se oye la voz de Esther Soria indicando que duda de la existencia del Covid-19, “¿será que existe esta enfermedad? Me pregunto, quisiera ver un enfermo de Covid”, expresó la voz de la grabación.

Carta de la concejal Molina:

VAYASE, SEÑORA GOBERNADORA.

Carta abierta a la señora Gobernadora de Cochabamba, Esther Soria

Sra. Gobernadora:

He escuchado con estupefacción sus declaraciones donde Ud. dice dudar de la existencia del Covid_19 y que no ha visto un enfermo de dicha enfermedad.

Sepa, señora Gobernadora, que mi padre, Manolo Molina Pablos, ha muerto el pasado viernes 3 de julio. Al momento, yo soy una más de las 1500 personas que han perdido a un ser querido por esta pandemia y otra de las 42 mil que tenemos otro ser amado enfermo. En mi caso, mi madre, Cecilia Travesi.

Mi padre murió en el abandono y sin asistencia médica porque nadie vino a socorrernos, a pesar de nuestras llamadas desesperadas. Tal vez el Sedes también pensaba esa aciaga noche en que mi padre agonizó que Ud. dudaba de la enfermedad.

Con mi madre recorremos las calles en busca de medicamentos y de atención casi sin éxito. ¿Sabe por qué? Porque, como primera autoridad de este departamento, Ud. NO HA HECHO SU TRABAJO DE PROTEGER A LOS COCHABAMBINOS.

Ud. solo ha ejecutado el 44% del presupuesto que tiene para el Covid_19; eso porque Ud. no ha contratado el personal médico necesario, no ha provisto de medicamentos a la gente, no ha establecido una red de salud, lo que hace que los hospitales nos cierren la puerta en la cara, como me ha cerrado hoy la puerta en mi cara y con mi madre enferma, el Hospital Belga.

Ud. tampoco ha habilitado un centro de aislamiento, no ha comprado las pruebas necesarias, cuyos resultados salen una vez muerto el paciente, pero, eso sí, ha aplicado un confinamiento irracional que obliga a la gente a quedarse cinco días en su casa y aglomerarse dos días para abastecerse con alto riesgo de contagio.

Ahora, su Director de Comunicación en la Gobernación dice que Ud. no dirá nada al respecto de sus desafortunadas declaraciones.

Señora Gobernadora, usted ha dejado de servir a los cochabambinos y, en lugar de ello, nos falta el respeto, como se burla de nuestros muertos.

Váyase, señora Gobernadora, váyase, y deje el puesto a alguien que se preocupe por nosotros. No diga nada más. Simplemente, váyase.

Rocio Molina Travesi

FIDES COCHABAMBA