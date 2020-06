El director de Coordinación con los Movimientos sociales, Rafael Quispe, se encuentra aislado en su vivienda por sospecha de coronavirus. El diputado Amilcar Barral informó este sábado a Radio Fides que “Tata Quispe”, le comunicó que padecía de síntomas de la enfermedad con dolores en el cuerpo, garganta y fiebre.

«Me llamo muy preocupado por que no paraban los dolores, entiendo que en la caja no le quisieron atender hemos llamado a los directores para ver que se puede hacer» explicó el legislador.

Mediante un video en redes sociales, Quispe denunció que la Caja Petrolera de Salud (CPS) donde se encuentra asegurado se limitó a tomarle una prueba y pedirle que espere los resultados aislado en su domicilio.

“La médico que me atendió, después de hacer análisis de sangre, de orina y de tomar muestras de Covid-19 me dijo que tengo síntomas (…), cuando vuelvo acá a la Caja Petrolera indican que no me pueden atender porque debo estar aislado en mi casa hasta que se confirme si es positivo o negativo. ¿Mientras tanto voy a estar con dolores en mi casa?, ¿Mientras tanto voy a seguir sufriendo?”, concluyó la autoridad.

