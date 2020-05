El periodista de la ciudad de Trinidad en el departamento del Beni, Rubén Villán, ingresó al cementerio del centro covid-19 del lugar e informó que en el interior se ven 150 cruces.

“150 cruces, lo que significa 150 personas muertas o enterradas en este nuevo cementerio de Trinidad, en estos instantes se procede al entierro de una nueva víctima (…) está faltando espacio en el cementerio”, afirmó a tiempo de indicar que maquinaria pesada trabaja en habilitar más espacios de tierra.

Por su parte el sepulturero del cementerio aseveró que se enterraron más de 100 muertos, narró que solo ayer llegaron siete cuerpos para ser sepultados y el pasado miércoles llegaron hasta 15 fallecidos.

En las últimas horas se conoció en drama de la señora Juana C., la mujer denunció que no recibió atención cuando solicitó ayuda para trasladar a un cercano con sospecha de covid-19. El hombre murió horas después.

“Acaba de morir mi amigo, no llegó nadie a recogerlo, por favor cuídense, no salgan de sus casas, no hay quien nos auxilie, cuídense y que Dios los bendiga”, exclamó notoriamente afligida Juana C.

FIDES TRINIDAD