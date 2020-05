Mediante un video publicado en redes sociales, el expresidente y candidato por Comunidad Ciudadana (CC) Carlos Mesa, aseveró que aprecia una sensación de “frustración” por parte de la población que acata la cuarentena por covid-19, asegura que el Gobierno no cumple con los compromisos establecidos en cuanto a la salud.

“El pueblo está frustrado, porque el pueblo cumple la cuarentena, pero el Gobierno, no”, afirmó la exautoridad.

Según lectura de Mesa el Gobierno no cumple con la preparación y la acción que proteja a los ciudadanos y no ve una que las autoridades garanticen una solución adecuada al tratamiento de la pandemia.

“No tenemos los test necesarios, no se han implementado los laboratorios en las nueve capitales de departamento para tomar las pruebas del coronavirus, no se ha ampliado el número de unidades de terapia intensiva con respiradores artificiales para cubrir la demanda, y no se ha provisto a los profesionales de salud, en particular de los trajes de bioseguridad”.

El candidato nuevamente pidió a la presidenta Jeanine Áñez, convocar a un diálogo nacional para afrontar a la enfermedad.

