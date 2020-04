El alcalde de la ciudad de La Paz, Luis Revilla, informó hoy que después de 15 días de tratamiento en el Hospital Municipal de La Portada, fue dado de alta el primer caso de Covid-19 en la ciudad. El paciente asimiló favorablemente el tratamiento proporcionado por el personal de salud del nosocomio.

“En medio de tanta preocupación y de tanta angustia por la enfermedad que está viviendo el mundo y el país, hemos tenido ya una buena noticia el día de ayer. Uno de los primeros pacientes que ha sido atendido hace más de 15 días en el Hospital de La Portada ha sido dado de alta”, dijo el burgomaestre en instalaciones del Bol 110, al concluir una reunión de coordinación con otras autoridades nacionales y departamentales.

El paciente en declaraciones la para la Agencia Municipal de Noticias (AMN) aseveró que sintió gran desesperación al enterarse de su situación clínica ya que había sido precavido para no contraer la enfermedad. “Lamentablemente me tocó eso a mí y sí, tuve miedo. Pensaba en mi familia la impotencia de no verlos otra vuelta y decir, bueno, me voy y despedirme de mi familia”, narró. Según su testimonio, entre el tercer y cuarto día de internación notó mejorías en su salud.

FIDES LA PAZ