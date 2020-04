El Candidato a diputado por el Movimiento Al Socialismo (MAS) Rolando Cuellar, criticó hoy que el Gobierno decida otorgar el Bono Universal de 500 bolivianos al terminar la cuarentena y calificó como burla para el pueblo boliviano. El dirigente del MAS considera que las medidas económicas de la ampliación de la cuarentena deben ser inmediatas.

“16 días no pueden esperar las familias más humildes, más vulnerables para cobrar este Bono Universal, no pueden esperar hasta el 30 de abril. Señora Áñez, no sea inhumana, como es posible que hace semanas que el pueblo no tenga para comer”, apuntó el aspirante al legislativo.

Cuellar a tiempo de manifestar su preocupación por la falta de material de bioseguridad para los profesionales en salud pidió que el pago del último beneficio anunciado por la mandataria sea inmediato.

“Pedimos que la plata de la nacionalización se distribuya a todos los humildes, no pueden esperar los bolivianos hasta el 30 de abril”, concluyó.

FIDES SANTA CRUZ