Óscar Urenda, secretario de Salud de la Gobernación de Santa Cruz, informó la noche de este jueves que se registraron dos nuevos casos de confirmados de Coronavirus (Covid-19) en el departamento. Con estos pacientes la cifra de personas con el virus en el país se eleva a 17.

Urenda en contacto con el programa Que No Me Pierda, informó que una de las personas con diagnóstico confirmado llegó desde Europa y a pesar de presentar síntomas relacionados al Covid-19 no lo reportó a las instituciones de salud correspondientes, “nos aparece este caso que no lo teníamos, por la irresponsabilidad de un individuo que no se hace los controles y va dejando a alguien enfermo”, manifestó. Al momento se busca a todos los contactos de esta persona.

El caso llegó a Bolivia desde Madrid – España, se presume que la persona se habría resistido a recibir ayuda médica. El otro caso es un contagio local.

*Noticia en desarrollo*

FIDES SANTA CRUZ