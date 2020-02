El exministro de Desarrollo Rural y Tierras Cesar Cocarico está a la espera de su audiencia cautelar tras ser aprehendido ayer por la presunta designación irregular de Juan Carlos León como director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).

“Estamos aquí, vamos a dar la cara. No me voy a escapar porque no he cometido ningún delito”, manifestó Cocarico a tiempo de pedir que la administración de justicia sea imparcial.

Según declaraciones del sindicado, no tenía conocimiento de la orden que lo convocaba a declarar por el caso INRA es por ello que no se habría presentado a proporcionar su testimonio, argumentó además que al momento de ser aprehendido él ya se encontraba en instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).

FIDES LA PAZ