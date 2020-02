El exdueño de la empresa Aerosur, Humberto Roca, llegó esta mañana a Bolivia y en Santa Cruz se reencontró con sus seres queridos después de poco más de 9 años de exilio. Al promediar las 06.30 arribó al aeropuerto internacional de Viru Viru, en un vuelo de BoA.

Anunció que iniciará procesos sobre el expresidente Evo Morales, el exvicepresidente, Álvaro García Linera, y otras exautoridades.

“Voy a iniciar los procesos en contra de Evo Morales, el sabandija ese de Luis Arce Catacora, en contra de Nardy Suxo y de Álvaro García Linera (…) han destruido el gran potencial que tuvo este país durante estos 14 años que tuvieron de bonanza económica y que no supieron aprovechar, yo personalmente no voy a descansar hasta no ver que ellos paguen todo lo que han hecho, no solo a mi sino a todo el país”, sostuvo.

Además dijo que desvirtuará todos los procesos penales que le iniciaron las autoridades del anterior Gobierno.

“Vengo a poner la cara, a destruir eso procesos ilegales que fueron iniciado en mi contra, a recuperar mi reputación, reivindicar, y recuperar el dinero para los trabajadores de Aerosur y además para iniciar los procesos a los responsables de la destrucción de Aerosur y de todo lo que ha significado ese hecho”, acotó.

Radio Fides/La Paz