Los principales candidatos presidenciales de Acción Democrática Nacionalista (ADN), Ismael Shabib Montero, a la presidencia, y Simeon Jaliri Mamani, candidato a la vicepresidencia, fueron inhabilitados de la carrera electoral. Lo mismo sucede con la actual senadora, Adriana Salvatierra, del Movimiento Al Socialismo (MAS).

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) inhabilitó a más de un centenar de candidatos que podrán ser reemplazados por los partidos. Dichos candidatos no presentaron ningún documento por eso no existe de que sean rehabilitados.

Respecto a este tema, en candidato Shabib dijo que “si no estamos en carrera no estamos, no queda otra (que respetar a decisión del TSE)”, además reconoció que no entregó sus documentos porque no tenía en sus manos su libreta de servicio militar.

“Yo no tenía mi documento de servicio militar porque se había quedado en una documentación anterior, estaba en el Tribunal Supremo Electoral pero el TSE nunca nos lo devolvió ya sea porque no la pedimos o no insistimos para que nos devuelvan, yo no podría presentar mi documentación sin mi libreta”, indicó.

Radio Fides/La Paz