El ministro de Gobierno, Carlos Romero, aseguró este jueves que no conoce a Dora Vallejos, la militante del Movimiento Al Socialismo (MAS) que en los últimos cinco años amasó una fortuna de más de 150 millones de dólares y es investigada por el delito de enriquecimiento ilícito. Además acusó al Gobierno de montar pruebas sobre supuestos vínculos con Vallejos.

Aseguró que no conoce a esta persona y calificó como una vil calumnia la denuncia del Gobierno de su relación con esta persona.

“No conozco a esta mujer, dicen que es de Yapacaní, comunarios dicen, quiera que pongan los nombres, (…) cómo yo voy a estar en Yapacaní el lunes 6 de enero, dos días antes dicen cuando me rodean en la casa de Auquismaña, en una propiedad de una persona que no conozco, nunca he estado en propiedades de esta señora, de otros. Las veces que he ido a Yapacaní, he ido para actos público”, sostuvo.

Romero, quien llegó a los juzgados a una audiencia de apelación a su detención preventiva en la cárcel de San Pedro, denunció que el Gobierno monto una fotografía suya al lado de Dora Vallejos, denunciada por una dudosa procedencia de su patrimonio.

Ayer el ministro de Justicia, Álvaro Coímbra, manifestó que Carlos Romero y el exvicepresidente Álvaro García Linera, frecuentaban las haciendas de Vallejos, quien además está siendo investigada por posibles vínculos con el piloto detenido en México en poder de una tonelada de cocaína.

Radio Fides/La Paz