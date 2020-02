El fiscal del caso Terrorismo, Marco Antonio Rodríguez, aseguró a radio Fides que los procesados que ayer fueron absueltos de los cargos, luego de que el Ministerio Público decidió retirar su acusación, están en todo su derecho de iniciar procesos penales que ellos crean convenientes, siempre y cuando la sentencia sea ejecutoriada.

A la pregunta sobre las intenciones de los procesados de iniciar juicios por resarcimiento y daños contra los fiscales, Rodríguez respondió: “esa es una posibilidad que pueden activar los acusados, pero todavía no se ha dado, no se ha ejecutoriado la sentencia, entonces es a priori decir que es bueno o es malo, pero están en su derecho de hacer las denuncias o las querellas que crean ellos convenientes”.

Indicó que tras la lectura de la parte resolutiva de una sentencia para todos los acusados, se dará lectura a la sentencia en su totalidad en viernes 7 de febrero, en el caso de no existir recursos de apelación. “Va adquirir calidad de cosa juzgada y se va declarar extinguida la acción penal”, indicó.

Por otro lado aclaró que en caso de que los procesados en el caso Terrorismo inicien un proceso contra la Fiscalía, él no estuvo directamente involucrado en caso pues solo siguió el proceso.

“Yo como Fiscal no he hecho las investigaciones, no he participado en la etapa preparatoria, ni siquiera en la acusación, a mí se me ha asignado para sustentar una acusación en el juicio oral y durante mi actuación yo no he encarcelado, no he perseguido, no he hecho nada en contra de los acusados, he seguido el proceso penal en la fase de acusación”, sostuvo.

Radio Fides/La Paz