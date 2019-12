La fiscal Edna Montoya informó este lunes que el excomandante de las Fuerzas Armadas (FFAA), Williams Kaliman, se defenderá en la libertad pues no se lo aprehendió dentro de la investigación por incumplimiento de deberes y conducta antieconómica durante el conflicto de noviembre.

“La Ley 1173 (Abreviación Procesal Penal) no me permite aplicar el artículo 226 que es aprehensión por la Fiscalía por el tipo penal por el que estas siendo investigado, que es incumplimiento de deberes, además el general terminando la declaración acreditó domicilio, trabajo, familia, por lo tanto la Ley 1173 no me permite aplicar una aprehensión, no hay riesgos procesales”, indicó según un reporte de radio Fides.

Explicó que el general Kaliman llegó a la Fiscalía realizó hoy una larga declaración.

El abogado y militar retirado Omar Durán denunció ante el Ministerio Público a Kaliman por el delito de incumplimiento de deberes por su inacción durante los disturbios tras la renuncia de Evo Morales.

Radio Fides/La Paz