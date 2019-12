La presidenta del Senado, Eva Copa, denunció este jueves hostigamiento de un exfuncionario leal a su colega Adriana Salvatierra y pidió a la justicia resultados en la investigación en contra del padre de su antecesora por el caso tractores. Acusó a su correligionaria de presionarla para asumir decisiones equivocadas al frente de la Asamblea Legislativa.

Copa advirtió que no permitirá más hostigamiento dentro del Movimiento Al Socialismo (MAS) y acusó al ex oficial mayor del Senado, Eduardo del Castillo, quien presentó un amparo constitucional por inamovilidad laboral en contra de Copa, de presionarle para hacerle incumplir normativas, yendo así en contra del reglamento.

“Llamo a la reflexión a este señor y le pido que me deje trabajar y que entienda su expresidenta, que es Adriana Salvatierra, que ahora la presidenta soy yo, que ella ha cesado”, indicó.

Manifestó su sorpresa por cómo la justicia actúa con celeridad en el caso de Del Castillo, mientras que las denuncias por agresiones psicológicas que ella presentó contra el exfuncionario no tienen ningún resultado.

“No es posible que me obliguen a mí a trabajar con gente que no es de mí confianza. He sido hostigada, estoy siendo perseguida, me están obstaculizando desde la Cámara de Senadores, desde sus funcionarios que ha dejado”, Salvatierra.

También pidió a la justicia resultados en la investigación en contra del padre de Salvatierra por el caso tractores.

“La senadora (Salvatierra), ustedes muy bien saben que su padre era ministro que estaba metido en los casos de los tractores, yo le pido a la Justicia que también haga la investigación como corresponde y que sea también así pronta para todos los bolivianos y bolivianas y esperamos una señal de ellos y que pueda ser lo más antes posible”, sostuvo.

Radio Fides/La Paz