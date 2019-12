El Gobierno advirtió que no habrá elecciones nacionales, ni subnacionales en el Chapare, de Cochabamba, si no existen las garantías de seguridad en la zona por la radicalidad de los dirigentes y población en esa zona después de la convulsión social en el país.

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, advirtió que si no vuelve la Policía y el Estado de derecho al Chapare está en riesgo los comicios en esa zona.

“No van a poder a ver elecciones en esos lugares, cómo podemos llevar elecciones sin presencia del Estado, no van a haber diputados ni senadores en esos lugares, no van a poder haber elecciones de alcaldes ni concejales. Es por eso que el proceso electoral debe seguir y para ello necesitamos la presencia policial y no queremos forzar nada; queremos seguir con el diálogo porque no queremos mayo confrontación en el pueblo boliviano”, indicó.

Manifestó su preocupación por la situación en el Chapare. “No podemos seguir permitiendo un Chapare sin policías, hasta ahora hemos optado por el diálogo y los acuerdos firmados, pero la policía tiene que reingresar al Chapare porque el Estado de derecho tiene que estar en todos los rincones de nuestra patria”, acotó.

Aclaró que la policía sindical “no es ni legal ni constitucional” y sólo la Policía nacional puede cumplir sus tareas de control y la seguridad ciudadana que constitucionalmente se le ha atribuido.

Murillo descartó el uso de la fuerza pública para el retorno de los uniformados pero pidió a los dirigentes a persuadir a sus afiliados y permitir el retorno de la legalidad y la presencia del Estado.

Radio Fide/La Paz