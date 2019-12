El presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Marco Antonio Pumari, negó este lunes en La Paz pretendió realizar algún cobro por su candidatura y más bien denunció que quisieron hacerle firmar un documento donde aceptaba ser candidato a la Vicepresidencia. Además dijo que el audio que se filtró fue sin su consentimiento.

“Que me demuestren bajo documento que haya pedido un solo peso por mi candidatura, más bien que demuestren algunos cobardes porque me quisieron hacer firmar a como dé lugar un documento aceptando la Vicepresidencia lo único que he pedido es consultar a mi pueblo y no les ha gustado”, indicó.

Además aclaró que el controversial audio de una conversación con el ex presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, fue grabado “sin su consentimiento”, pero también dijo que no desconfía de Camacho y que no le culpa.

“Ese audio fue sin mi consentimiento, como puedo desconfiar de una persona que habla de Dios, cómo puedo dudar de una persona que ha luchado a mi lado, pero no lo culpo a él, no sé si él o quién ha sacado ese audio pero me parece lo más cobarde, no con nosotros sino con el país, esa esperanza que se tiene en el país de unificar criterios y recuperar la democracia por esta clase de incidentes cobardes nos demuestra de que priman intereses personales”, argumentó.

Radio Fides/La Paz