El excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas (FFAA), Williams Kaliman, dijo que en Bolivia no hubo golpe de Estado porque no se movilizó a militares o tanques antes de la renuncia de Evo Morales, asegura que se actuó bajo lo establecido en la Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas y el Manual del Uso de la Fuerza en Conflictos, otra prueba que desvirtúa el presunto golpe es que ningún militar ahora está a cargo del poder.

“¿Cómo puede ser un golpe de Estado?, yo no saqué soldados no le apunté con tanques, no me fui a Palacio, ningún militar estuvo en las calles, no me he quedado de Presidente, nadie se ha quedado de Presidente que sea militar”, declaró en AM de radio Fides.

Kaliman descartó que se haya opuesto a sacar militares para defender a la población que estuvo asediada por grupos delincuenciales seguidores del Movimiento al Socialismo (MAS), dijo que en ese entonces había un vacío jurídico, un vacío de poder, solo esperó que se cumpla puntualizó, lo que manda la Constitución.

“¿Cómo me voy a negar a sacar las Fuerzas Armadas? solamente estábamos esperando cumplir lo que dice la norma constitucional y la Ley Orgánica, en la mañana (11 de noviembre) mediante un comunicado instruimos la ejecución del plan “Sebastián Pagador” en Challapata ante denuncia que existía grupos armados”, declaró Kaliman.

RadioFides/La Paz