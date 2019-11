Pedro Montenegro, acusado por narcotráfico y solicitado por el Brasil, fue extraditado la mañana de este viernes al vecino país. Antes de su salida dejó una carta que fue leída por su abogado Abril Góngora, en la misiva califica al anterior Gobierno del Movimientos Al Socialismo (MAS) como “tirano narco-gobierno”.

Además, acusó al ex jefe antinarcóticos, Maximiliano Dávila Pérez, de destruirlo por intereses como el “poder, extorción para beneficio económico y paso libre para sus delitos”; aseguró que no cree que sea castigado en Bolivia, pero aseguró que la DEA “sí sabrá qué hacer con él”.

“Como hombre formado en derecho sé que mi mejor opción de ser libre es el Brasil, porque lamentablemente en mi país no hay justicia en este caso, por la injerencia política: El Gobierno del MAS atropelló mis derechos humanos y más aun cobardemente persiguió a mi sagrada familia, solo por una rivalidad y de carrera del coronel Maximiliano Dávila Pérez quien no descansó hasta destruir todo lo que tenía a su alcance, y esto por una serie de intereses (Poder, extorción para beneficio económico y paso libre para sus delitos), creando cortinas de humo y poniéndose al servicio de un tirano narco-gobierno, pero no importa, Dios es justo y de los ojos de él no podemos librarnos, sin embargo el castigo de Dávila Pérez no creo que se de en Bolivia, pero sí estoy seguro que la DEA sí sabrá qué hacer con él y sus subordinados serviles”, indica la primera parte de su carta.

Pero también acusa al actual Gobierno de manosear la justicia.

“Ahora con este Gobierno transitorio me encuentro delante de una estrategia política de gabinete (lavándose las manos de la mejor manera) quienes resuelven copiar y mejorar el estilo que dejaron los anteriores dictadores, nuevamente volviendo a manosear la justicia, vulnerando todos los principios procesales, criterios y jurisprudencia ya antes plasmadas y ratificadas por la Fiscalía General del Estado”, se lee en otros punto.

También acusó a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSE) de forzar y dar curso a una prescrita solicitud de extradición.

“Sin embargo los magistrados del TSJ con una forzada e infundada fundamentación por ganarse dos laureles del actual Gobierno deciden dar curso a una prescrita solicitud de extradición, manipulando fechas y sus registros y no toman en cuenta la soberanía constitucional al encontrarme cumpliendo condena en mi país por un hecho de falsedad, cometido el 22 de diciembre de 2009, cinco años antes de la solicitud realizada por Brasil”, indica.

También se refirió a un periodista “que quedó corto con la ciencia ficción de carteles mexicanos y colombianos iniciando una historia de telenovela”, que la cree él mismo y sin importar el daño a familias inocentes.

Según su misiva, hay rumores “de que debo cantar e involucrar a otras personas” pero aclaró que “no soy la calaña de perjudicar sin motivo alguno, inventando historias que no existen ni siquiera en contra de esas personas que me hicieron daño, armando todo este show del cual fui y estoy siendo usado como trofeo del actual gobierno”.

Radio Fides/La Paz