Un fuerte operativo policial se desplegó este viernes desde la cárcel de Palmasola hasta el aeropuerto El Trompillo, de Santa Cruz, para extraditar a Pedro Montenegro a Brasil por el delito de narcotráfico.

Esta mañana Montenegro llegó hasta el área de los Diablos Negros.

El abogado de Pedro Montenegro, Abril Góngora, denunció a radio Fides que no le permitieron ver ni tener contacto con su cliente.

“Lo han trasladado de Palmasola, no lo he podido ver ni he hablado con él, no me dejan entrar, soy su abogado, tengo derecho a hablar con él”, sostuvo.

Radio Fides/Santa Cruz