La canciller Karen Longaric informó que este mediodía se reunirá con la canciller de México y le hará conocer formalmente la órdenes de aprehensión contra cuatro ex autoridades que están en la residencia mexicana pidiendo asilo, esto significa que la Embajada de México ya no les puede permitir salir del país, según dijo en el programa AM de radio Fides.

“También han salido órdenes de detención por parte de la Fiscalía para algunos asilados, ya le haremos conocer, ya le he adelanté algo a la Embajadora, hoy día ella me visitará a mediodía en la Cancillería y le haremos conocer formalmente las órdenes de detención que tienen estas persona de modo que, de acuerdo a las reglas que rigen el asilo, la Embajada ya no puede permitirles salir”, indicó.

La fiscal informó en la víspera que al menos cuatro personas enfrentan cargos penales en la justicia ordinaria. Entre ellos están los ex ministros Juan Ramón Quintana y Wilma Alanoca, y dos ex vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Longaric aseguró que Quintana está en la residencia diplomática de México.

“Están en la residencia, hay dos figuras: hay la figuras hay la figura del asilo diplomático que es cuando una persona se siente perseguida entra a la residencia diplomática o entra a la Cancillería, para pedir protección, otra cosa es el asilo territorial que es lo que tiene Evo Morales que ya está en México. (…) entonces tenemos 20 asilados diplomáticos en la residencia de México”, indicó.

Radio Fides/La Paz