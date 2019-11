El secretario ejecutivo de la Federación Andina de Choferes de El Alto, Víctor Tarqui, informó que el ampliado del sector que se realizó anoche determinó pedir la renuncia de los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y que se convoque a nuevas elecciones. Además exigen la pacificación del país de los contrario, si hasta el martes no ocurre eso, irán a un paro de 24 horas.

La decisión fue asumida por los ejecutivos de los diferentes sindicatos del transporte pesado, urbano, interprovincial e interdepartamental.

“Han determinado pedir la pacificación de nuestro país, no podemos permitir que nuestro país esté totalmente conflictuado, también han pedido, los compañeros, de que de una vez por todas deben de renunciar el Órgano Electoral quienes han sido los culpables de este empantanamiento en nuestro país, debe de renunciar la señora María Eugenia Choque quien es la presidenta y culpable de haber empantanado las elecciones de nuestro país”, indicó.

“Debe haber nuevas elecciones y tiene que ir todos a participar de las elecciones”, acotó.

El sector también pide que el autotransporte desarrolle su trabajo y que se levantes los bloqueos pues muchos trabajan gracias a los créditos bancarios y tiene deudas que pagar.

Si no son escuchados hasta el martes de las próximas semanas entonces realizaron un paro de 24 horas.

“El autotransporte, si no somos escuchados para esa pacificación han fijado un paro de transporte en la ciudad de El Alto, siempre y cuando no se lleve el tema de la pacificación, si no se lleva la pacificación, si no se lleva se instalará ese paro y la parte ejecutiva lo definirá”, dijo.

Radio Fides/El Alto