El candidato presidencial por Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, responsabilizó este martes al Gobierno por los hechos ocurridos en el aeropuerto Internacional de El Alto en contra del presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y el cerco que le realizó la gente a fin al Movimiento Al Socialismo (MAS) y que impidió que salga de la terminal aérea para trasladarse a la ciudad de La Paz.

«Aquí no hay posibilidad de confundirse, esa acción no fue una acción aislada, no fue un hecho espontáneo de un grupo de personas y de ciudadanos que estuvieran en el aeropuerto, esa acción fue decidida por el Movimiento Al Socialismo contradiciendo la falsa acción de un discurso mentiroso de parte del presidente Evo Morales”, indicó.

“El presidente Evo Morales lleva varios días diciendo que busca la pacificación y que propone que haya un desarme de partes y que propone que se plantee una línea de hermandad y de no racismo, eso no solamente que no está ocurriendo sino que los militantes del MAS, enviados por el Gobierno del MAS, están generando acciones de violencia y están generando de manera explícita una falsa división racista que no existe en Bolivia y que ellos están promoviendo”, acotó.

Mesa se solidarizó con el líder cruceño que ante la turba que ingresó hasta la terminal aérea tuvo que retornar a Santa Cruz.

“Cómo puede ser posible que en el aeropuerto internacional de El Alto, uno de los aeropuertos más importantes del país, personas que son militantes del MAS se hayan arremolinado para impedir el ingreso libre de ciudadanos que quieren volar a deferentes ciudades y que discriminatoriamente están impidiendo a compatriotas bolivianos de origen cruceño a entrar al aeropuerto para trasladarse a la ciudad de santa cruz o a la ciudad a la que quieran ir, esto es una vulneración de derechos, esto es un fomento de la discriminación y el racismo», indicó.

Indicó que Bolivia no debe parar con las movilizaciones hasta que el presidente Morales salga del gobierno.

Radio Fides/La Paz