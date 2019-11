Marcel Guzmán de Rojas, director de Neotec, la empresa encargada del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), informó en entrevista con CNN que la lista de votantes que le dieron incluyó a los inhabilitados. Además indicó que vocales del Tribunal Supremo Electoral le pidieron la suspensión de TREP.

Cuando el periodista, Fernando del Rincón, le preguntó sobre los difuntos que aparecieron entre los votantes y si eso estaba en el padrón electoral, Guzmán de Rojas dijo que es “es correcto” y que lo descubrieron después. “En la lista de votantes que nos dieron, no estaban solamente los habilitados, como debió ser, sino también estaban los inhabilitados”, indicó.

“¿También estaban los inhabilitados?, ¿ustedes llamaron la atención al Órgano Electoral sobre esto?, ¿qué respuesta les dieron?”, preguntó del Rincón. “Sí, lo vimos. Lamentablemente lo vimos recién hace unos días, y la respuesta fue que coloquemos en la página donde se puedan ver los resultados del acta una aclaración diciendo que están los habilitados y los inhabilitados y que el sistema no sabe quién votó y quién no votó”, acotó.

Marcel Guzmán de Rojas confirmó que los vocales del TSE, menos Antoni Costas, le manifestaron tres argumentos para la suspensión del TREP.

“Uno es que había un servidor extraño, no era extraño el servidos pero no es el que se debió haber usado, es sólo un servidor perimetral; y después se me dice que cambiaron las tendencias de los resultados en este tiempo, lo cual es falso que muestro que los resultados avanzan de manera lineal, no hubo ninguna inversión de resultados; y que observan anormal en el tráfico en la verificación de actas (…) qué significa, es que todo los teléfonos comienzas a transmitir”, explicó.

“Yo recibo una llamada del Tribunal Supremo Electoral (la presidenta) y que me informa que está con altavoz con los demás vocales y ella me dice que se debe suspender el TREP y que debo ir a una reunión de urgencia en otras oficinas del tribunal supremo electoral que quedan en San Jorge, de La Paz, después voy a la reunión, tal como lo dice el informe que el senador Núñez lo hace público, me exponen tres motivos”, indicó.

Radio Fides/La Paz