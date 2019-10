El médico Jhiery Fernández espera que mañana lo absuelvan de la sentencia de 20 años de cárcel en el caso de la supuesta violación del bebé Alexander. El médico dijo este miércoles a radio Fides La Paz que tiene la esperanza de que se haga justicia en su caso pues sólo así terminará su pesadilla.

“Espero de una vez que se me dé una sentencia absolutoria porque mi persona nada tuvo que ver en este hecho, incluso ni siquiera hubo el delito por el cual me han acusado”, indicó.

La audiencia de apelación contra la sentencia de 20 años de cárcel fue fijada para las 09.40 del jueves. Los vocales de la Sala Penal Tercera recibirán los alegatos de las partes y emitirán su fallo en otra fecha.

“Hoy se me notificó para la apelación a la sentencia injusta de 20 años que me dio el Tribunal Décimo de Sentencia el año pasado, espero que los nuevo vocales que van a conocer mi caso hagan justicia de verdad y no que obren de igual manera que obró el Tribunal Décimo compuesto por tres jueces, que sabiendo que mi persona era inocente, igual me sentenciaron, espero que en esta audiencia se me haga justicia y que termine todo ese suplicio que ya son cinco años”, acotó.

Radio Fides/La Paz