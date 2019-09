El sargento Raúl Castro de Tarija, que el sábado 24 de agosto, detuvo al gobernador de Oruro, Víctor Hugo Vásquez, en estado de ebriedad porque estaba en un vehículo oficial junto a otras personas, confirmó a radio Fides Tarija que le iniciaron un proceso disciplinario por supuestas faltas disciplinarias y el viernes debe declarar. Además dijo que dio parte a sus superiores.

“Me están aperturando (abriendo) un proceso disciplinario donde tengo que prestar mi declaración informativa el día viernes, por las supuestas faltas disciplinarias que habría cometido mi persona, por no dar parte al superior y que habría actuado de manera independiente sobre el caso del Gobernador”, indicó.

El uniformado aseguró que en dicho caso procedió conforme a lo que exigen las normas y que cuenta con todos los descargos. Indicó que dio el pate correspondiente.

“Yo he dado parte, nunca he actuado de manera independiente, tengo mis informes de descargo, prácticamente lo que me dan a entender a mí, lo que indican ellos, es que yo habría actuado de manera independiente y no habría dado parte a nadie, pero sin embargo he dado parte a todos, he procedido como tenía que ser, por el conducto que tenía que ser”, indicó.

Radio Fides/Tarija