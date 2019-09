El analista y abogado constitucionalista, Iván Lima, dijo en el programa el Café de la Mañana de radio Fides que si el Gobierno apuesta a la agroindustria, ampliando la frontera agrícola para cambiar la matriz energética, el país terminará quebrado.

En su criterio, el Gobierno se está equivocando al apostar a las exportaciones de la soya y carne cuando los industriales son ineficientes y están lejos de la producción agrícola de los países del área.

“Se ha caído el contrato con Brasil, ya está terminando, no tenemos contrato con Argentina, el litio va generar muy pocos recursos, necesitamos ingresos, pareciera que en la mentalidad de Gobierno nacional la exportación de carne a China y la ampliación de la frontera agrícola podría sustituir estos ingresos, yo no lo veo con tanta claridad, me parece que si vamos a apostar a una agroindustria tan ineficiente vamos a terminar quebrados, es una agroindustria que ya debería mejorar, con la cantidad de tierra que tiene es suficiente, no necesitamos más agroindustria, estamos ingresando en un círculo vicioso muy complicado, esa agroindustria lo subvencionamos todos los bolivianos porque le damos diésel barato”, indicó.

Pero Lima fue más allá y dijo que las tierras del oriente del país ya no son de los bolivianos porque están en manos de los empresarios brasileños.

“Qué se viene con el pos incendio, se viene un ciclo climático que nos va traer inundaciones, nos va traer sequías, resulta que la propiedad de la tierra en Santa Cruz ya ni siquiera está en manos de bolivianos, pese a que a Constitución lo proclama de una manera tan linda, resulta que la tierra está en manos de empresarios brasileños y extranjeros, los bolivianos lo que hacen es alquilar sus tierras a grandes empresarios”, sostuvo.

Radio Fides/La Paz