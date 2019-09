Las comunidades indígenas de la gran Chuquitania salen a las áreas urbanas a buscar ayuda luego de perder todo cuanto tenían causado por dos factores: la sequía prolongada y los incendios forestales, que siguen hace más de dos meses activos en la zona.

La dirigenta de la comunidad San José, del municipio de San Rafael de Velasco, Rosa Pachuri, aseguro que muchas familias han perdido todo su sembradío, según un reporte de radio Fides Santa Cruz.

“Casi en la mayor parte de las comunidades sí, no en todas, pero si las comunidades estamos afectadas por la sequía y más que todo las comunidades que han pasado por el incendio ahorita no tienen nada y todos sus sembradíos se les ha quemado, ya no tiene de dónde sacar una planta de yuca, un racimo de plátano, no hay nada”, sostuvo.

Por esta razón las mujeres en la Chiquitania se turnan en la vigilia instalada en la plaza 24 de Septiembre para recibir ayuda de la población.

“Estoy aquí en la plaza principal pidiendo la colaboración de todos los que nos escuchan, ahora necesitamos la colaboración de todos, necesitamos toda la ayuda que sea, es bienvenida, estamos viviendo momentos difíciles, sobre todo en las comunidades”, sostuvo.

