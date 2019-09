El alcalde Tarija, Rodrigo Paz, resbaló este jueves unos cinco metros en una quebrada mientras atendía un incendio y realizaba trabajos para sofocar el fuego que había en la zona de Bella Vista. El hecho no tuvo mayores consecuencias.

La caída que se registró al promediar las 17.00 horas fue por lo pedregoso y empinado del cerro, donde el fuego persiste.

El alcalde Paz dijo a radio Fides Tarija que goza de buena salud y que tiene algunos golpes, moretones y rasmilladuras.

“Gracias a Dios bien, tuve la suerte que dos compañeros me agarraron, me caí unos cinco metros, más allá de moretones, golpes y ramilladuras no pasa nada, seguimos acá. De hecho algo anecdótico, le quiero comentar que después de reponerme, un poco restablecerme y seguir con el combate al fuego, hay un incendio y he visto un cóndor pasar y eso es un buen augurio, ojalá Dios quiera que sea buena señal”, indicó.

Un nuevo incendio se registró en la zona de Bella Vista, los equipos de primera respuesta ya se encuentran en la zona afectada y al promediar las 15.00 el alcalde Paz pidió la colaboración de las instituciones.

Radio Fides/Tarija