Para el vocero de Comunidad Ciudadana (CC) en Oruro, Eduardo Campos Velasco, no es de extrañar que el ex prefecto Alberto Luis Aguilar Calle, prófugo de la justicia y con una sentencia de seis años y 10 meses a cuentas, se siga burlando de la justicia y tenga incluso la osadía de estudiar, como quien dice, desde la clandestinidad. En su criterio, ésta es la protección de la que gozan quienes son afines al Movimiento Al Socialismo (MAS), que como en el caso del ex prefecto pudo defenderse en libertad y después de conocida su sentencia desapareció.

“Luis Alberto Aguilar caminaba en la calle, yo mismo me he cruzado alguna vez (con él) y sé que ha sido funcionario de Edgar Bazán, es más llegó a ser responsable del Proyecto del Carnaval de Oruro, todo bajo la protección de los militantes y adherentes, socios del Movimiento Al Socialismo, eso es inaudito, pero claramente la justicia y los órganos encargados de velar que se cumpla la Ley no lo hacen seguramente por encargo”, dijo en contacto con Fides Oruro.

Aseguró que no solo Aguilar se pasea, sin el mayor reparo, también los hacen sus otros colaboradores.

“En más una vez yo me he cruzado en la calle con Tomás López, que era secretario general, que tiene una sentencia superior a siete años, por el apuro y la actividades no me he dedicado a ver dónde se dirigía y nunca fue mi interés ocuparme de esto”, acotó.

Eduardo campos Velazco, quien en sus gestión como asambleísta departamental fue uno de los impulsores de este juicio lamentó que Oruro y el país hayan sido perjudicados con el retraso de un proyecto como el puerto seco que para un país mediterráneo como el nuestro es estratégico.

“Lo que debe cambiar de manera inmediata es la justicia, esto ya es demasiado, no se puede aceptar como se hacen la burla de los orureños en un tema tan importante como el puerto seco, porque su sentencia se debe a este tema”, aseveró.

Radio Fides/Oruro