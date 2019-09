Ante la cercanía del Sínodo de la Amazonía y los incendios sucedidos en la Amazonía boliviana, el secretario general de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), monseños Aurelio Pesoa, se unió al clamor de los pueblos del oriente boliviano pidiendo respeto a las formas de vida y a la cultura, denunciando el doble discurso y las malas decisiones. Además aseguró que existen ocultos intereses económicos de los poderosos de Bolivia que ocasionan destrucción.

“Hay que decirlo con toda claridad: son los ocultos intereses económicos de los poderosos de Bolivia, los que están ocasionando una destrucción sin precedentes de la biodiversidad y el ecosistema de una región, cuyo equilibrio es clave para Bolivia y para la humanidad entera, particularmente en la zona de la Chiquitanía y otros lugares. Pareciera que se imponen los oscuros intereses”, aseveró durante su homilía, la mañana de este domingo, desde la Basílica de San Francisco de La Paz.

En criterio de Pesoa, en nuestro país “hay un divorcio entre el discurso de defensa de la casa común y la praxis del cuidado de la creación” y pareciera que se imponen esos ocultos intereses y no el común.

“Pareciera que se imponen los oscuros intereses, pero no el interés común, no el interés de todo el pueblo, no el interés de los pueblos indígenas que serán los más directamente afectados, no el interés de los habitantes del planeta y, desde luego, no los intereses del Creador a quien no se le escucha y que, lamentablemente, ha dejado de influir en nuestra conciencia, en nuestro pensamiento y en nuestras decisiones”, acotó.

Radio Fides/La Paz