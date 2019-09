El Gobierno promulgó este jueves la Ley del Cáncer en un acto con la presencia de autoridades nacionales y familiares y enfermos con cáncer. En el acto, el presidente Evo Morales no sólo aprovecho para hablar de los logros en temas de salud sino para reclamar a los enfermos con cáncer la falta de su apoyo en algunos temas.

“Ustedes protestan pero no protestan cuando los médicos están en paro, tenemos derechos y deberes todos y algunos piensa que el Gobierno nunca está haciendo nada”, fue el primer reclamo a los enfermos y familiares de enfermos con cáncer quienes se movilizaron en varias oportunidades en demanda de atención del Gobierno al sector y aprobación de una Ley del Cáncer.

El segundo reclamo que les hizo fue no lo apoyaron cuando iniciaron con la vacunación contra el virus de papiloma humano, pues algunos sectores cuestionaron la medida por temor a las posibles consecuencias. Dijo sentirse abandonado.

“Así como ustedes tienen demandas, yo también tengo mi demanda, haber, cuando empezamos con esta vacuna contra el virus papiloma humano (habían) grupos que protestaron y nunca he escuchado que ustedes me han defendido, no han defendido al Gobierno, díganme, alguien ha defendido ese programa, vacuna, para prevenir el tema de cáncer, y quiero decirles, así como alguno de ustedes se sienten abandonados, nosotros también nos hemos sentido abandonados sobre la vacuna que hemos empezado (…) me preguntó dónde estaban ustedes para defender esta clase de programas para prevenir el tema del cáncer”, indicó.

La Ley del Cáncer apunta a la atención integral y gratuita del tratamiento, a la prevención y detección precoz de la enfermedad, para que los pacientes tengan mejor calidad y calidez de vida.

Morales indicó que están en construcción tres centros de medicina nuclear: en El Alto, La Paz y Santa Cruz, que se edifican con más de 150 millones de dólares.

Además, anunció que entre octubre y noviembre se inaugurará el hospital de medicina nuclear de El Alto, que se construye con más de 51 millones de dólares y con recursos del Estado.

