Tras la publicación de un video donde se ve al gobernador de Oruro, Víctor Hugo Vásquez, mareado e ingresando a las oficinas de Tránsito en Tarija, la autoridad aseguró que no cometió ningún delito y que se quiera mellar su dignidad.

“Este video a mí me permite nuevamente ratificar que yo no he tomado bebidas alcohólicas en la movilidad (de uso oficial), primero; segundo que yo no estaba manejando”, dijo, según un reporte de radio Fides Oruro.

Como tercer punto, la autoridad indicó que se está haciendo un mal uso de algunos conceptos. “Al que transgrede las leyes se arresta y al que comete delitos se aprehende, en este caso yo no he cometido ninguno de los dos y es más el video muestra que mi chofer estaba con cero de consumo de alcohol, en el alcotest que han hecho”.

En su criterio el hecho sólo demuestra que “es un trabajo más de carácter político que tiene el objetivo de mellar” su dignidad. Pidió a la población que evalúen dicho video pues “no es correcto lo que se están haciendo con mi persona”.

El 28 de agosto Vásquez negó haber consumido bebidas alcohólicas dentro de su vehículo que es de uso oficial, además negó haber sido detenido por la Policía.

Radio Fides/Oruro