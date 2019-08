El diputado opositor, Rafael Quispe, denunció este sábado que el presidente Evo Morales tiene una hija con una menor de edad y asegura que el certificado de nacimiento que circula en las redes sociales es verídico pues lo confirmó en un registro civil. El Movimiento Al Socialismo (MAS) negó tal extremo.

“Cómo boliviano he ido a un registro civil y he constatado, he visto que ese certificado de nacimiento que circula en redes sociales es verídico, el cierto, ojala las autoridades del Sereci (Servicio de Registro Cívico) no lo borren”, dijo.

Quispe dijo que si bien no es su intensión meterse en la vida privada del Presidente, le llama la atención “que la madre es una menor de edad” y por eso en su condición de diputado investigará el caso.

Por su parte la senadora del MAS, Máxima Apaza, dijo que desconoce el tema y cuestionó las aseveraciones de Quispe.

“Nosotros no conocemos pese a que trabajamos muy de cerca, cuál será el fundamento que él (Quispe) tiene, sabemos también cómo es el señor Rafael Quispe cuestiona por cuestionar, no es la primera vez que va cuestionando”, indicó.

Además, indicó que ella no se puede meter en la vida personal del Mandatario. “Son dichos no hay una documentación”, apuntó.

“Nos ha impresionado bastante esa forma de planificar y atentar la dignidad del Presidente”, acotó.

Radio Fides/La Paz