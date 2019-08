El gobernador del departamento de Oruro, Víctor Hugo Vásquez, negó haber consumido bebidas alcohólicas dentro de su vehículo que es de uso oficial, además negó haber sido detenido por la Policía, aunque dijo también que eso debe ser respondido por las autoridades correspondientes.

“Hermanas y hermanos quiero ser muy franco con ustedes, ayer me han llamado de un medio de comunicación y la verdad me ha preocupado bastante y a raíz de eso he buscado las publicaciones que se han dado en algunos medios de comunicación, pero fundamentalmente en redes sociales, primero se me está acusando de que habría consumido bebidas alcohólicas en una movilidad oficial y segundo se me están haciendo ver de que estaría conduciendo, quiero desmentir categóricamente que en ambos no es cierto, no es cierto, yo creo que es importante que la gente sepa”, sostuvo.

En su criterio en las redes sociales se está “exagerando” por lo que no lo acepta.

Respecto a las fotografías que aparecieron donde él está en la Estación Central de la Policía de Tarija indicó que aquello debe ser explicado desde las instancias correspondientes, desde las personas que realizan la denuncia “porque corresponde a ellos aclarar eso, y seguramente habrá otra posibilidad para hacer aclaraciones en función a lo que se vaya diciendo”.

Sin embargo, ante la insistencia de la prensa, cuando le preguntaron si fue detenido dijo que “es falso”.

Recalcó que no maneja el vehículo oficial. “Yo no manejo movilidad, yo tengo un chofer que maneja movilidad, (…) nunca he manejado la movilidad oficial, pero además, yo nunca he consumido bebida alcohólicas en una movilidad oficial”.

Radio Fides/Oruro