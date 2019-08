“Mientras no cambien las políticas de Estado, mientras no cambien las políticas públicas, no tendremos cambios estructurales”, aseguró el presidente de la Conferencia Episcopal Boliviana, la mañana de este domingo, monseñor Ricardo Centellas, a propósito de los incendios en la Chuquitanía y el cuidado del medio ambiente.

Las declaraciones las realizó durante la misa de inauguración del Encuentro de Obispos con pueblos y comunidades amazónicas de Bolivia como preparación al Sínodo de Roma, que se desarrolla en el Seminario Mayor San José en Cochabamba.

“Tenemos que hacer algo, tenemos que entrar en este proceso de crecer en la conciencia ecológica y a nosotros tiene que preocuparnos lo que es Bolivia, en este proceso de la conversión ecológica (…) no hay primeros y últimos, todos tenemos que aprehender a caminar y todos tenemos que crecer en la conciencia ecológica. En la escritura está, si alguien se hace el primero capaz sea el último, porque al final los últimos serán los primero”, sostuvo.

Explicó que este es un trabajo de generaciones, “ero mientras no cambien las políticas de Estado, mientras no cambien las políticas públicas, no tendremos cambios estructurales, entonces nuestro trabajo es duro, es fuerte porque todas las señales que tenemos, o la mayoría de las señales, van en contra de la ecología, en contra de la Amazonía”.

Indicó que se tiene que crear “una conciencia ecológica en Bolivia y en todo el mundo”.

Radio Fides/La Paz