El decano del Concejo de la Magistratura, Omar Michel, rompió el silencio luego de revelarse un segundo audio en el que su hermano Juan Michel da detalles de una presunta distribución de cupos para la designación de jueces y vocales. La autoridad aseguró que está sorprendida por la actitud de su propio hermano a quien le iniciará un proceso.

“La verdad no sé si mi hermano está en sus cabales, no sé si está muy mal de su cabeza, no sé que es lo que ha sucedido, tendrá que, en ese sentido, abrirse una investigación minuciosa, rápida, lo más certera posible, pues yo mismo – a raíz de eso- he asumido la decisión que hoy día von ya presentar la denuncia, la querella, la denuncia pertinente, correspondiente”, sostuvo según un reporte de radio Loyola Fides.

Michel explicó que escuchó con mucha sorpresa e indignación ese “presunto audio” que involucra a su hermano por eso pidió disculpas. “Lo primero que quiero señalar al pueblo, al Estado y a todos los colegas, que trabajan en el sector justicia, pedirles mil disculpas a nombre de mi familia”, sentenció.

Asimismo, fue enfático en señalar que no renunciará a su cargo. “Yo me voy a defender, porque tendría que renunciar, cual es la prueba o el fundamento que demuestre que yo he cometido algún delito o algún acto irregular”, indicó.

Radio Fides/Chuquisaca