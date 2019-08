Después de que el rector de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) de Cochabamba, Juan Ríos, participó de una cena del Movimiento Al Socialismo (MAS), se declaró admirador del presidente Evo Morales sin embargo indicó que no hipotecó la autonomía universitaria.

Indicó que participo del evento a título personal y que no está afectando a la casa superior de estudios.

“Yo no he ido a hipotecar ni la autonomía universitaria, ni tampoco a la comunidad de estudiantes, ni de docentes, ni de trabajadores, he ido a dar mi opinión en relación a cómo yo leo la realidad política actual, ahora resulta que es un delito tener una militancia política”, sostuvo.

Manifestó que admira al presidente Evo Morales e invitó a docentes y estudiantes a vivir el proceso de manera abierta si están comprometidos con el MAS.

“Ha sido una cena a la que yo he asistido como Juan Ríos del Prado, en uso de mis derechos constitucionales, de poderme expresar libremente, entonces es una persona a la respeto y admiro no solamente por ser actualmente el Presidente del Estado Plurinacional (Evo Morales) sino también por todas sus luchas que yo en mi condición de estudiante he mantenido”, acotó.

Según Ríos, ahora resulta que “es un delito tener una militancia política”. Además explicó que dijo que “todos los docentes que tienen una simpatía por el Presidente y por el MAS deberían quitarse la máscara y actuar abiertamente si es que están comprometidos con este proceso y deberían constituirse en un ejército de docentes y estudiantes para apoyar este proceso de las grandes transformaciones”.

Radio Fides/Cochabamba