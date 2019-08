En Guayaramerín, del departamento del Beni, un bebé nació con serias malformaciones congénitas en su cabeza. Según la explicación de los médicos, el bebé no tiene cerebro, ni cráneo, tampoco tiene cerebelo. Piden ayuda para realizarse cirugías.

“No tiene el cerebro y no tiene el cráneo mismo, no tiene el encéfalo. Entonces un tubo neural no ha llegado a desarrollarse completamente, la parte superior del tubo neural ha tenido lesión, no ha podido completarse para formar el cerebro y el cráneo y tampoco tiene cerebelo”, explicó uno de los médicos del Hospital de Guayaramerín, según un reporte de radio Fides Trinidad.

Además, dijo que el bebé tiene problema de labio leporino, tiene un dedo demás en uno de sus pies y la abertura de uno de los ojos, al parecer, no está desarrollado.

“Lo que queremos y pedimos a los cirujanos que nos puedan dar la solución hasta donde se pueda de este bebé (…) pedimos a la población ayuda para luchar por la vida, este bebé tiene ganar de vivir”, acotó.

Radio Fides/Trinidad